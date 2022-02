Dani Alves fica de fora da lista do Barcelona para a Liga Europa

Dani Alves é o principal ausente da lista de inscritos enviada pelo Barcelona para disputar a Liga Europa, esta quarta-feira divulgada pelo conjunto catalão. Dos quatro reforços de inverno um teria de ficar de fora - além do brasileiro chegaram Ferran Torres, Adama Traoré e Aubameyang -, acabando a escolha de Xavi por recair no experiente lateral de 38 anos. Além dos 24 nomes do plantel principal, onde entra por exemplo o francês Ousmane Dembele, nota ainda para a presença de oito jogadores das camadas jovens: Ilias, Astralaga, Balde, Arnau Comas, Jandro, Gavi, Álvaro Sanz e Arnau Tenas.Os catalães, refira-se, vão disputar o playoff de acesso aos oitavos-de-final da Liga Europa diante do Nápoles, numa eliminatória a duas mãos com jogos a 17 e 24 de fevereiro.