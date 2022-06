Dani Alves não renova e vai abandonar o Barcelona

Apenas seis meses depois de ter regressado ao Barcelona, Dani Alves está novamente de saída do clube catalão. O anúncio oficial foi feito pelo próprio defesa nas redes sociais.Segundo o 'AS', foi o próprio Xavi a comunicar a decisão ao brasileiro, numa conversa na qual agradeceu todo o profissionalismo e esforço durante os meses que passou no clube. O técnico catalão argumentou que o veterano defesa, de 39 anos, iria ter poucos minutos devido à renovação de contrato com Sergi Roberto, à continuidade de Sergiño Dest e à possível chegada de César Azpilicueta.Dani Alves ainda sonha com uma chamada de Tite para o Mundial do Qatar, mas para isso terá de encontrar um clube que lhe permita manter a forma física.Termina, assim, a segunda (curta) passagem de Dani Alves pelo Barcelona, esta sem qualquer título conquistado. A anterior, entre 2008 e 2016, tinha-lhe garantido 26 troféus.