Dani Alves: «Quando visto a camisola do Barcelona sinto-me um super-herói»

Dani Alves disse esta segunda-feira estar a viver um sonho, depois de passar nos testes médicos no Barcelona. O defesa brasileiro, de 38 anos, regressou ao clube para cumprir um contrato até ao final da temporada e não escondeu a vontade de começar a jogar."Ainda estou em choque porque estive muito tempo a tentar voltar. Voltar a trabalhar com gente que me conhece, que sabe como sou, é um privilégio. Queremos tentar resgatar o Barça que todos queremos. É evidente que estamos num processo, mas há que acelerá-lo porque estamos no Barcelona e aqui não há muita margem para cometer erros", explicou o jogador.E prosseguiu: "Quando se diz que os sonhos se cumprem, é mesmo verdade. Quero ajudar o Barça a ser a maior equipa do Mundo, como sempre foi", atirou. "Há duas camisolas que quando visto sinto-me um super-herói: a do Brasil e a do Barcelona."