Dani Alves sobre o futuro: «Não sei se foi o meu último jogo pelo Barcelona...»

Dani Alves deixou muitas dúvidas quanto ao seu futuro no Barcelona, assumindo mesmo, no final da partida contra o Villarreal na última jornada do campeonato espanhol, que não sabe se irá continuar com o símbolo dos blaugrana ao peito na próxima época.

"Não sei se este foi o meu último jogo pelo Barcelona. Eu vivo o presente. O futuro é uma incógnita e por isso só vivo o presente. Vou tentar representar este símbolo da melhor forma possível. O meu desejo já todos sabem qual é. Posso continuar a contribuir e a ajudar a equipa. Se dependesse de mim, [a continuidade] já tinha sido acertada há muito tempo", atirou o experiente lateral-direito brasileiro.