De comboio e avião: a longa viagem do presidente do Barcelona até ao Porto

Impedido por recomendação médica de viajar de avião, Joan Laporta não quis perder a visita do Barcelona ao reduto do FC Porto e, por isso, 'submeteu-se' a uma verdadeira odisseia desde a Catalunha até à cidade Invicta. Primeiro viajou na segunda-feira de Barcelona até Madrid, onde pernoitou, antes de logo pela manhã iniciar uma longa viagem de carro, de 560 quilómetros, desde a capital até ao Porto. Ao todo, entre comboio e carro, Laporta percorreu mais de mil quilómetros, tendo chegado ao Porto pouco depois das 13 horas.Um esforço por parte do presidente do Barcelona que, de certa forma, coloca a nu a ausência de transporte ferroviário de qualidade entre as principais cidades espanholas e as portuguesas.