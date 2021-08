De Jong impressionado com integração de Memphis: «Quando se joga bem, é mais fácil»

Frenkie de Jong, um dos pilares do meio-campo do Barcelona e aposta de Ronald Koeman para a próxima temporada dos catalães, fez a antevisão da época 2021/2022, assegurando que os espanhóis vão "lutar por tudo o que há", aproveitando também para elogiar Memphis Depay, referindo que, no caso do avançado, a sua adaptação "é mais fácil", tendo em conta a "sua qualidade". O médio holandês desejou ainda o regresso de Messi, destacando que "a equipa é diferente sem o melhor do mundo".





"É normal termos de estar sem Messi, terminou a Copa América há pouco tempo. Está de férias, mas espero que volte rápido para vir treinar connosco. Estar sem ele é muito diferente, sim. É o melhor jogador do Mundo, com distância para o segundo, e há muitas diferenças com e sem ele", começou por referir, em entrevista ao 'Sport'.Questionado acerca da integração do seu colega de seleção, Memphis Depay, de Jong afirma não ter dúvidas relativamente à "qualidade" do holandês, que acredita ser uma "melhoria para o plantel": "É um jogador com muita qualidade, pode dar-nos muito porque tem bom drible, tem golo, pode fazer assistências, trabalha para a equipa. Acredito que é uma melhoria para o plantel. Está bem no grupo, e o grupo está bem com ele, está a integrar-se bem. Além disso, quando se joga bem, é mais fácil. Isso ajuda muito".Relativamente às ambições dos catalães para a próxima temporada, o médio, ex-Ajax, acredita que o Barça "vai lutar por tudo o que está em disputa", depois de, na época 2020/2021, não ter conquistado qualquer título: "Acredito que melhorámos o plantel para esta temporada. Estamos a crescer enquanto equipa, é o segundo ano do treinador, e normalmente tudo melhora no segundo ano. Acredito que temos oportunidade de lutar e ganhar títulos importantes. O ambiente está muito bom. Há muita qualidade, os jovens têm talento, e o plantel está muito forte. Vamos lutar por tudo", concluiu.