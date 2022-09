De Jong: «O Barcelona tem as suas ideias, eu tenho as minhas e às vezes isso choca»

Frenkie de Jong esteve muito perto de abandonar o Barcelona no último mercado de transferências. Contudo, a saída não se concretizou e o médio internacional holandês diz-se não estar arrependido, pois "no final as coisas acabaram por sair bem".

"Sempre quis ficar no Barcelona e por isso sempre me mantive calmo no verão. Não posso dar muitos detalhes. Mas o clube tem as suas próprias ideias e eu também tenho as minhas e às vezes isto choca entre si, mas no final as coisas acabaram por sair bem", começou por dizer o centrocampista, em declarações em conferência de imprensa na seleção holandesa, onde assumiu não estar no seu auge em termos físicos: "Quando jogo menos, noto. Não nos aspetos técnicos porque é claro que continuar a saber jogar futebol, mas sim nos aspetos físicos."

Quanto a Lewandowski, a grande contratação do Barcelona no último mercado, De Jong só tem elogios para o novo companheiro de equipa. "Lewandowski é uma pessoa muito agradável. É um dos melhores jogadores de futebol do mundo e um avançado completo. É forte, consegue segurar a bola, tem uma recorte técnico muito bom, consegue criar várias jogadas. E corre muito e faz golos", concluiu.