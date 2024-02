Deco: «Cancelo trouxe-nos equilíbrio e João Félix já decidiu jogos»

Deco deu uma entrevista ao canal TV3 onde abordou a situação dos portugueses João Cancelo e João Félix, respetivamente emprestados pelo Manchester City e pelo Atlético Madrid. O diretor desportivo do Barcelona garantiu que o clube está satisfeito com ambos os jogadores, mas não revelou detalhes relativamente ao futuro.



"O Cancelo trouxe-nos equilíbrio ao plantel. No ano passado precisávamos de um jogador naquela posição. Jogavam o Araújo ou Koundé como laterais, pela esquerda tínhamos o Alba e o Alonso. O Alba saiu, mas tínhamos o Baldé, só que faltava um pela direita. O Félix veio em função das saídas da equipa. O Dembélé foi por uma cláusula, tomou a decisão e não havia muito a fazer. O Ansu pediu para sair porque queria mais minutos e abriu-se um espaço. O Félix veio a custo zero, adaptou o seu salário, trouxe-nos coisas importantes e já decidiu jogos. Nesta equipa não há um jogador específico a destacar-se, mas sim vários momentos pontuais e de vários jogadores", explicou o antigo internacional português.



Xavi já anunciou que vai deixar o Barcelona no final da época, mas Deco assegura que o clube não está à procura de um novo treinador. "Não falámos com ninguém porque ainda estamos a assimilar a saída do Xavi. Precisamos de somar pontos para nos mantermos vivos na LaLiga. Tivemos semanas difíceis com o jogo com o Osasuna, ao que se seguiu o adeus de Xavi. Depois aconteceram as lesões do João [Félix] e do Ferrán Torres, mas conseguimos dar uma boa resposta. Estamos mais dependentes disso do que do treinador. A decisão será tomada com o presidente. Falaremos."



Deco foi também questionado sobre José Mourinho, que ficou desempregado depois de deixar a Roma, mas não se alongou. "É um amigo, mas há muito tempo que não falo com ele."