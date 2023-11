Deco: «Contamos com João Félix e Cancelo para a próxima temporada»

Deco, ex-internacional português e atual diretor de futebol do Barcelona, concedeu esta segunda-feira uma entrevista ao programa 'Tu diràs', da 'Rac1', para falar sobre a recente contestação que tem sido gerada em torno de Xavi Hernández.

O antigo futebolista assumiu que o lugar do treinador não corre nenhum perigo e ainda comentou a atualidade do clube, acabando por fazer uma revelação quanto às situações contratuais de João Félix e João Cancelo. "Contamos com João Félix e com Cancelo para a próxima temporada porque são muito importantes para o plantel", revelou, assumindo ainda que o brasileiro Vítor Roque é uma "opção para janeiro": "Se conseguirmos cumprir com os requisitos da LaLiga, avançaremos. O clube está a trabalhar para isso. O Fair Play condiciona-nos, mas creio que seja suficiente, com o plantel que temos, lutar para tentarmos ganhar títulos."

Recorde-se que tanto João Félix como João Cancelo estão emprestados ao Barcelona até ao final da presente temporada. O contrato de empréstimo da dupla internacional por Portugal termina em 30 de junho do próximo ano. O avançado tem contrato com o Atlético Madrid até junho de 2029, enquanto que o lateral-direito está vinculado ao Manchester City até junho de 2027.