Deco e o futuro de Félix e Cancelo: «Antes de falar dos Joões temos de ganhar jogos»

O Barcelona perdeu este domingo a oportunidade de atacar os lugares cimeiros da LaLiga ao ser derrotado em casa pelo Girona, por 4-2 , num jogo onde, apesar de tudo, Xavi elogiou a prestação da equipa. Deco, por outro lado, fez questão de discordar com o treinador espanhol, e quando questionado acerca do futuro de João Félix e João Cancelo preferiu... remeter o foco para dentro de campo."Antes de falar dos Joões [Félix e Cancelo] temos de ganhar jogos. 2023 ainda nem chegou ao fim e sabemos o que temos de fazer, estamos mais preocupados com o dia a dia. Estamos contentes com Félix, mas este não é o momento certo [para falar disso]", explicou o antigo internacional português e atual diretor de futebol do Barcelona.E prosseguiu, analisando a partida frente ao Girona: "Temos que lutar. Nada está decidido, a LaLiga é longa, mas era um jogo importante contra um rival direto que não conseguimos vencer. Não fomos contundentes. Fomos suficientemente fortes, mas eles têm qualidade e sabiam o que fazer. Tentámos e não conseguimos", rematou.Refira-se que a derrota de ontem atirou o Barcelona para o 4.º lugar da LaLiga. A equipa catalã soma 34 pontos à 16.ª jornada, menos sete do que o líder Girona (41) e menos cinco do que o Real Madrid (39), que ocupa o 2.º posto. O Atlético Madrid é 3.º, com os mesmos 34 pontos e menos um encontro disputado.