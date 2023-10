Deco: «João Cancelo e João Félix trouxeram coisas importantes à equipa»

Deco está muito satisfeito com os desempenhos de João Cancelo e João Félix, mas diz que é cedo para decidir o que o Barcelona vai fazer no final da época relativamente aos dois portugueses, que se encontram emprestados pelo Manchester City e pelo Atlético Madrid, respetivamente. O antigo internacional português, agora diretor desportivo do clube catalão, explica numa entrevista ao 'Mundo Deportivo' que o mais importante "é o que os jogadores estão a dar à equipa".



"No caso do Cancelo é um jogador com experiência, que jogou a um nível alto em várias equipas durante muitos anos e que domina bem a sua posição. O Félix é a mesma coisa. Um pouco mais jovem, mas já com experiência, tendo passado pelo Benfica, pelo Atlético e pelo Chelsea. São jogadores que estão a trazer coisas importantes à equipa, mas é cedo para falar de outros assuntos. O mais importante neste momento é que estão a ajudar-nos", frisou Deco.



O diretor desportivo dos blaugrana explicou também que é pouco provável que o clube catalão vá reforçar-se no mercado de janeiro, devido às questões do fair play financeiro. "Estamos atentos, mas não creio que possamos fazer contratações", explicou Deco.



O único nome em cima da mesa é o de Vitor Roque, jovem avançado do Athletico Paranaense, de 18 anos, já garantido no verão. "De momento com o Xavi apenas falámos do Vitor Roque."