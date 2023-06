Deco procura sucessor de Busquets no Barcelona: baterias apontadas a Palhinha e Florentino

O jornal catalão 'Sport' avança esta quinta-feira que o Barcelona tem como prioridade contratar um sucessor de Sergio Busquets e que Deco, o novo diretor desportivo do clube, aponta baterias a João Palhinha e Florentino Luís, internacionais portugueses do Fulham e do Benfica, respetivamente.A prioridade de Xavi para a posição de médio defensivo é Martin Zubimendi, da Real Sociedad, mas o elevado preço da cláusula, a par da indecisão do jogador, que prefere continuar mais um ano no seu atual clube, obrigaram o Barcelona a procurar alternativas.O clube catalão recolheu também informações sobre Sofyan Amrabat, médio marroquino da Fiorentina, mas Deco está mais inclinado para Palhinha e Florentino, pois considera que ambos reúnem as qualidades específicas que o Barcelona procura.Mas não se prevê que o novo diretor desportivo vá ter vida facilitada para a contratação de qualquer um deles. Palhinha, que já esteve na mira dos blaugrana, foi uma das peças-chave do Fulham de Marco Silva esta época na Premier League e é pretendido por outros clubes. Segundo o 'Sport' o clube inglês deve pedir 50 milhões pelo passe do médio, embora esteja disposto a incluir outros jogadores no negócio.Já Florentino, que se destacou esta época no Benfica, tem uma cláusula de rescisão de 120 milhões de euros, mas o 'Sport' adianta que os responsáveis do Barcelona acreditam que o clube português poderia liberá-lo por 40 milhões, sendo que os encarnados ainda poderiam estar interessados num ou noutro jogador descartado pelo Barça.Deco já terá falado com pessoas próximas de Florentino e ao que parece o jogador está recetivo a uma mudança para Camp Nou.