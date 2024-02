Deco: «Rúben Amorim joga com um estilo parecido com o do Barcelona mas tem muito pouca experiência»

É quase uma corrida contra o tempo aquela que o Barcelona leva a cabo para encontrar um substituto para Xavi. O treinador já anunciou que vai deixar o clube no final da época a a 'batata quente' ficou nas mãos do presidente Laporta e do diretor desportivo, Deco. Em entrevista ao semanário 'Nascer do Sol', o antigo internacional português reconhece que, "para já, todas as hipóteses estão em cima da mesa". Inclusive, a de um treinador português."Mas que treinador português? Quantos treinadores portugueses estão preparados para o peso e responsabilidade de tomarem conta do Barcelona, ainda por cima deste Barcelona com todas as dificuldades que carrega. (...) Sei que o Rúben Amorim está a fazer um bom trabalho no Sporting e que, ainda por cima, joga com um estilo parecido com o nosso. Mas também tem muito pouca experiência", afirmou,E explicou: "Estamos com uma questão financeira grave entre mãos e essa foi uma das razões pelas quais me contrataram. Não temos dinheiro para os investimentos que são feitos por outros clubes milionários e isso desmotiva qualquer treinador que venha para cá com a vontade de ganhar tudo e já. Não podemos dar-lhe os meios para isso, infelizmente. Não nesta fase".