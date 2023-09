Deco sobre Félix e Cancelo: «Se as coisas correrem bem, queremos ficar com eles»

Deco, ex-jogador da Seleção Nacional e agora diretor desportivo do Barcelona, falou sobre uma possível aquisição em definitivo de João Félix e João Cancelo por parte dos catalães. "A oportunidade que nos foi dada foi de uma cedência por empréstimo. São assuntos internos. Se as coisas correrem bem, queremos ficar com eles, mas ainda estamos no princípio", afirmou.

Nas declarações feitas antes do jogo com o Celta de Vigo (os dois portugueses estiveram em destaque), Deco também abordou a renovação de Xavi, que assumiu que era "uma prioridade" e uma possível extensão do vínculo de Frenkie De Jong que, segundo o próprio, quer "ficar no clube durante muitos anos".