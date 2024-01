«Deixa-os falar...»: a mensagem de Cancelo para João Félix após o avançado marcar

| GOAL: Joao Félix scores for Barcelona!



João Félix voltou aos golos e foi decisivo na vitória (2-4) do Barcelona no terreno do Betis, saltando do banco e fazendo, aos 90', o terceiro golo dos catalães. A atravessar uma fase de menor fulgor, com várias críticas ao seu rendimento, o internacional português deu uma 'sapatada' na crise pessoal e recebeu o apoio de João Cancelo, compatriota e colega de equipa."Vamos, meu puto. Deixa-os falar... nada supera o talento", disse, numa storie no Instagram, o lateral, que se encontra lesionado e por isso falhou a deslocação a Sevilha.