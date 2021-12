«Dembelé mudou o estilo de vida, mas tem um ponto fraco...»

Mathieu Bodmer abordou o atual momento de Ousmane Dembelé, de quem é próximo, no Barcelona esta temporada. O extremo francês tem tido problemas por chegar atrasado aos treinos, algo que o antigo médio diz já estar a conseguir contrariar."Dembelé mudou o estilo de vida, o fisioterapeuta, o cozinheiro. Tem um ponto fraco, que é chegar atrasado aos treinos, mas está a ser cada vez mais profissional. Ontem [segunda-feira], por exemplo, chegou três horas antes. Isso é um bom sinal ", contou aos microfones da RMC Sport, onde também esteve Jerome Rothen.Bodmer descarta, ainda assim, que as lesões que Dembelé sofreu nos últimos meses tenham alguma coisa a ver com os atrasos. "Quando se lesionou no Euro'2020, foi um lesão muscular real, não foi pelo estilo de vida. Isto pode acontecer porque ele é frágil. Não se deita tarde e sai muito pouco. Em Barcelona, faça o que fizer está tudo a ser controlado", frisou.Já sobre uma possível renovação do contrato, que termina em junho de 2022, Bodmer admitiu que o internacional gaulês quer continuar em Barcelona, mas colocou a responsabilidade da decisão também nas mãos dos dirigentes blaugrana."Ele tem de chegar a um acordo com o Barcelona, quer continuar. Dá-se bem no clube e com o treinador. Xavi faz-lhe elogios todas as semanas", vincou.