Dembélé quebra silêncio após polémica com o Barcelona: «Vou responder sem ceder a chantagens»

Ousmane Dembélé está perto de deixar o Barcelona, tal como Xavi Hernández já deu conta nos últimos dias. Mas esta quinta-feira foi a vez do extremo internacional francês reagir à polémica que se encontra envolvido com o clube catalão, afirmando que existem negociações para a sua saída, deixando essa 'pasta' ao seu empresário e representante.

"Há quatro anos que não paro de ler coisas sobre mim sem nunca me justificar. Há quatro anos que se vão acumulando estórias sobre mim. Há quatro anos que se fala de mim, que se mente vergonhosamente com um único fim, de magoar-me. Há quatro anos que continuo nesta conduta de nunca responder a ninguém, de não justificar-me. Se foi um erro? Seguramente", começa por dizer o extremo francês, na longa mensagem no seu perfil do Instagram.





"A partir de hoje, tudo isso acabou. A partir de hoje, vou responder com sinceridade, sem ceder a qualquer tipo de chantagens. Tenho 24 anos e tal como qualquer homem tenho defeitos, imperfeições. Vivi momentos complexos, lesões, fui afetado pela Covid-19. Sem qualquer treino efetuado, o míster pediu a minha ajuda e eu sempre cumpri... sem hesitar. Cumpri-o sempre de boa fé como fiz sempre porque é a minha PAIXÃO. Estou plenamente consciente da sorte que tenho em poder dedicar-me ao trabalho mais bonito do mundo", continuou.Apesar de tudo, o extremo francês mostra-se totalmente disponível para ajudar o clube e o treinador. "Para além disso, a minha mensagem é transparente. Proíbo que digam que não estou comprometido com o projeto desportivo. Proíbo que digam que tive intensões que nunca tive. Proíbo que falem por mim ou pelo meu representante, em quem confio totalmente. Ainda assim sob contrato, estou à disposição do clube e do meu treinador. Sempre dei tudo pelos meus companheiros e também pelos adeptos e sócios... não será agora que isso vai mudar. Não sou um homem que engana as pessoas e muito menos alguém que ceda a qualquer tipo de chantagem. Seguramente que o amor é uma variante da chantagem."Sobre o futuro, Dembélé assume existirem negociações em torno da sua saída, dossiê que deixará ao encargo do seu empresário e representante. "Como sabem, há negociações. Deixo o meu representante encarregar-se disso, é o seu papel. O meu é no campo, com a bola, simplesmente jogar futebol e partilhar momentos de alegria com os meus companheiros e todos os sócios. Apesar de tudo, centremo-nos no essencial: GANHAR.

Recorde-se que Dembélé termina contrato com o Barcelona no final da temporada e a sua renovação de contrato continua sem qualquer tipo de avanços, algo que motivou um descontentamento por parte dos responsáveis blaugrana.