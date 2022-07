Dembélé vai renovar com o Barcelona

A novela Ousmane Dembélé parece finalmente ter fim à vista e vai terminar com a renovação do avançado francês até junho de 2024. Ontem, e apesar de oficialmente não ter contrato com o Barcelona já que o vínculo anterior terminou no final de junho, o extremo foi ‘apanhado’ na Ciudad Deportiva onde terá realizado os habituais exames médicos. Qualquer intenção de manter o secretismo até à assinatura oficial do novo vínculo foi arruinada... por uma publicação de Aubameyang nas redes sociais, em que o francês de 25 anos é visto em pano de fundo a equipar-se ao lado dos colegas de equipa. Recorde-se que na última época os representantes do jogador recusaram várias investidas dos culés com vista à renovação e a saída de Camp Nou chegou a ser um dado adquirido.