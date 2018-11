Dembélé vive rodeado de más companhias: o que encontrou o médico quando entrou em sua casa

"Ultimato a Dembélé". A manchete do 'Sport' não podia se mais elucidativa quanto à mão firme do Barcelona relativamente ao jogador francês. Fora da convocatória para o jogo com o Betis, o castigo pode prolongar-se para os próximos encontros enquanto Valverde não sentir que há uma mudança de comportamento do avançado. Outro cenário em cima da mesa é a transferência no próximo mercado de verão.O episódio do dia em que não se apresentou ao treino - esteve mais de uma hora incontactável e depois justificou estar com uma gastroenterite - foi a gota de água que fez transbordar a paciência dos dirigentes e treinador do Barcelona, que foram perdoando a falta de disciplina com a juventude de Dembélé.O Barcelona continua a acreditar no talento de Dembélé mas teme que as más companhias e o pouco empenho comprometam definitivamente o seu sucesso desportivo.O 'Sport' publica outro artigo, intitulado "Descobrimos as más companhias de Dembélé", para explicar a situação com que o médico enviado pelo Barcelona se deparou quando entrou a casa de Dembélé na tal quinta-feira em que faltou ao treino marcado para as 11 horas."O médico enviado pelo clube a casa de Dembélé chegou rapidamente. As persianas estavam todas fechadas. Tocou à porta e a quem a abriu foi um dos amigos de Dembélé. Um dos poucos que estava acordado. E o que se encontrou numa das salas da casa de Dembélé, antes de ver o jogador, foi vários jovens a dormir quando já era praticamente meio dia", escreve o jornal.Alguns amigos que cresceram com Dembélé num bairros dos subúrbios de Dortmund mudaram-se para a casa do jogador em Barcelona. Os dias são passados juntos e os vídeojogos comandam muiras vezes as suas vidas, o que faz com que Dembélé não tenha grande relação com os jogadores do clube da Catalunha.