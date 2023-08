Dembélé volta a Barcelona… depois de ter viajado para Paris

Ousmane Dembélé viajou na passada quinta-feira para Paris com a esperança de assinar contrato com o Paris Saint-Germain, mas este domingo o internacional francês voltou a Barcelona e, ao que tudo indica, está de volta aos trabalhos da equipa culé.Segundo o 'Sport', os emblemas estão ainda a discutir algumas questões burocráticas relativas ao pagamento da cláusula de rescisão, no valor de 50 milhões de euros, não havendo para já 'fumo branco', daí o regresso hoje a Barcelona.O extremo de 26 anos tem contrato com o Barcelona até junho de 2024 e por isso viu-se ‘obrigado’ a voltar à Catalunha para treinar sob a orientação de Xavi Hernández.