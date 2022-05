Diretor do Barcelona desmente reunião com Jorge Mendes e contactos por Lewandowski

Mateu Alemany, diretor para o futebol do Barcelona, negou este domingo, em declarações à 'Movistar LaLiga' antes do início da partida frente ao Maiorca, em Camp Nou, ter tido uma reunião com a empresa Gestifute de Jorge Mendes, bem como qualquer tipo de contacto com Robert Lewandowski, avançado polaco que, ao que tudo indica, está de saída do Bayern Munique no final da presente temporada.

"Não falamos de reuniões nem gosto de estar a mencionar processos de negociação. A única coisa que posso dizer é que essa reunião não aconteceu", começou por dizer o dirigente dos blaugrana, rematando: "Lewandowski? Não falamos de jogadores que ainda têm contrato. Quando temos interesse num jogador falamos diretamente com o clube."