Dirigente do Barcelona avisa que clube ainda não tem meios para contratar Lewandowski

Uma coisa é certa: Lewandowski já deixou claro que vai sair do Bayern de Munique e um dos destinos apontados é o Barcelona. Contudo esse desejo pode estar longe de se vir a concretizar, como explicou Eduard Romeu, vice-presidente económico do clube catalão, em entrevista à rádio Cadena Ser.O dirigente azulgrana reconheceu, esta sexta-feira, que o avançado ainda não está ao alcance do Barça. "Se Lewandowski é um pedido do treinador e se formos capazes de fazer os nossos trabalhos de casa, tentaremos fazer todos os esforços para o trazer para cá", adiantou.Romeu explicou que hoje a contratação de Lewandowski apenas seria concretizável "se aplicassem a regra do 1/3", antes de acrescentar: "Como estamos a violar o fair play da LaLiga e não conseguindo amortizar três vezes o que a sua entrada custaria, não seria possível".O dirigente blaugrana sublinhou que até 30 de junho têm de "encerrar uma operação que lhes dará um resultado positivo para este exercício financeiro".Romeu revelou que a operação mais bem encaminhada é a dos direitos televisivos. "Uma venda de dez por cento seria a coisa mais rápida a fazer. São fundos estrangeiros", esclareceu.O dirigente dos culés aproveitou ainda para deixar uma ‘farpa’ a Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola. "O facto de ter dito que o Barça não podia contratar Lewandowski fez muitos estragos porque estávamos reunidos no Conselho de Administração e o representante do jogador, que ficou muito nervoso, telefonou ao presidente Laporta", explicou.