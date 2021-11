Dirigentes do Barcelona viajam para o Qatar para fechar com Xavi

O sucessor de Ronald Koeman no comando técnico do Barcelona está cada vez mais próximo de ser anunciado e, ao que tudo indica, deverá ser mesmo a lenda do clube blaugrana, Xavi Hernandéz. De acordo com a rádio catalã RAC-1, as negociações com o técnico já estão bastante avançadas e os dirigentes do Barcelona já viajaram para o Qatar para fechar contrato com o antigo internacional espanhol.





O vice-presidente desportivo do Barça, Rafa Yuste, e o diretor de futebol, Mateu Almany, foram os escolhidos da comitiva blaugrana para viajarem até ao Médio Oriente, tendo sido inclusive fotografados no aeroporto de Barcelona prestes a embarcar com destino a Doha.A viagem deverá servir para que os dirigentes do emblema culé acertem os últimos detalhes com a direção do Al-Saad, atual clube do jovem treinador espanhol, e possam contar com os serviços de Xavi já a partir dos próximos dias.Segundo afirma o jornal catalão ‘Sport’, caso as negociações corram como previsto, o anúncio oficial do treinador espanhol pode acontecer entre quinta e sexta-feira, fazendo com que a apresentação esteja programada para o início da próxima semana. Se as negociações demorarem, algo que o Barcelona não pretende, o anúncio poderia adiar-se para a semana seguinte. De qualquer modo, é esperado que Xavi não se sente no banco de suplentes até depois da paragem de seleções, fazendo com que no próximo fim-de-semana o conjunto blaugrana defronte o Celta Vigo ainda com Sergi Barjuan ao comando da equipa.