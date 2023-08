Do 2 ao... 12: os números que Cancelo e João Félix têm disponíveis no Barcelona

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Cancelo e João Félix são dois nomes que vêm sendo associados a uma possível transferência para o Barcelona nesta reta final do mercado de transferências, dois dossiês que estão nas mãos do empresário português Jorge Mendes e que poderão trazer algumas novidades na numeração das camisolas do plantel principal.

O jornal espanhol 'Sport' fez esta quarta-feira o levantamento dos números que ainda se encontram disponíveis para possíveis novos jogadores e chegou à conclusão que são os seguintes quatro: 2, 12, 14 e 19. Atualmente o número 7 do Manchester City, caso a mudança para a Catalunha se concretize, João Cancelo poderá optar por escolher o número 2, que já utilizou no Valencia (entre 2014 e 2017) e ao serviço da Seleção Nacional em 2018/19.

Já João Félix, caso o português consiga mudar-se de Madrid para Barcelona, teria de contentar-se com um número totalmente novo para si. Normalmente associado à posição de guarda-redes, o 12 parece ser, a par do 2 (recorrentemente ligado aos defesas), um dos números a ficar de fora desta equação, sobrando assim o 14 e o 19. Contudo, existe ainda a possibilidade de o avançado português ficar... com o mítico 10, que já pertenceu a jogadores como Diego Maradona, Romário, Gheorghe Hagi, Rivaldo, Riquelme, Ronaldinho ou, mais recentemente, Lionel Messi. Recorde-se que este número ficará apenas disponível caso a saída de Ansu Fati se concretize.

De acordo com a mesma fonte, os dorsais 3 e 5 também não têm dono, mas tudo indica que estarão reservados a Alejandro Baldé e Iñigo Martínez, respetivamente.