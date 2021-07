Do fair-play financeiro aos cortes salariais: Barcelona tenta de tudo para garantir Messi

Os últimos dias têm sido de grandes decisões em Barcelona. O contrato de Messi com os blaugrana terminou no último dia de junho, mas Laporta continua a tentar de tudo para fazer com que o argentino renove com a equipa espanhola. Entre os entraves às negociações estão o fair-play financeiro, os cortes salariais, e a garantia pedida pelo jogador para se certificar que recebe a totalidade do seu salário, sem o adiamento de qualquer parcela.





Desde logo, e segundo avança o jornal espanhol 'Marca', Messi quer ter a sua situação fiscal bem definida. Se renovar pelo Barça, o avançado irá receber um contrato válido para as próximas duas temporadas, que lhe permitirá ir jogar na MLS quando o mesmo terminar. O problema é que, segundo a mesma fonte, o jogador já tem algum dinheiro por receber do clube, que ainda não lhe foi entregue. Nesta situação, e se o recebesse já aquando da sua estadia nos Estados Unidos, o dinheiro, que viria de Espanha, seria tributado em qual dos dois países?Outro problema é a complicada situação financeira dos blaugrana, que se agrava mais ainda tendo em conta o contrato astronómico que o argentino pode vir a assinar. O clube estará em conversações com o plantel, de forma a reduzir a folha salarial geral, ou a chegar a um acordo para adiar os pagamentos, tal como já está a acontecer no presente. A 'Marca' avança que ainda não há acordo nesta parte, uma vez que esta não será uma solução que agrada o balneário.Messi quer também ter garantias de que receberá exatamente os valores que vão ser acertados e, preferencialmente, sem adiamentos. Ora, devido à situação delicada, o presidente do Barcelona conseguiu um empréstimo de cerca de 500 milhões de euros para ajudar com os salários, mas, numa situação assim, prevê-se que 'voem' mais rápido do que é normal. Neste momento, cada parcela que não chega imediatamente ao jogador, vai-se acumulando num valor que parece ir somando vários zeros.O fator que parece agradar mais ao argentino será mesmo o projeto desportivo. O Barça já garantiu as contratações de Agüero, Eric Garcia e Depay, que poderão ser bons indicadores de que está a tentar dar o salto para um nível acima. Falta saber se Messi estará presente.