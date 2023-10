Do "recital de futebol" à "aula de elegância": espanhóis encantados com João Félix

A imprensa espanhola dá, esta segunda-feira, destaque à exibição de João Félix na vitória suada do Barcelona frente ao Athletic Bilbao (1-0) . O internacional português fez a assistência para o único golo do encontro - marcado pelo jovem de 17 anos Marc Guiu - e tomou conta do jogo ofensivo dos catalães na 2.ª parte, algo que mereceu muitos elogios."No meio de todas as dúvidas, o Barcelona encontrou João Félix, que carregou a equipa às costas. Criou, teve oportunidades e acabou a fazer a assistência para Guiu. O 'menino' continua a oferecer argumentos para acreditar, embora muitos estejam à espera de uma oportunidade para cobrá-lo. O jogo contra o Real Madrid parece ser o teste final", escreve a 'Marca', que não fica por aí."Foi para noites como esta que o Barcelona trouxe o 'menino'. Sem as grandes figuras presentes, os portugueses puxaram a carroça. Félix não se escondeu e, depois de uma primeira parte discreta, puxou por todos e tornou-se no principal 'gerador' de futebol na segunda parte. Envolveu-se, mostrou responsabilidade e vontade de defender. Mesmo nas noites de menos sucesso em frente à baliza, este parece mesmo o João Félix que deslumbrou em Portugal", lê-se ainda.Já o 'AS', frisa que Félix foi a "peça chave" para a vitória do Barça: "Pode ter faltado o golo, mas foi a peça chave do Barcelona. Sem marcar, deu um recital de futebol na segunda parte. Foi o líder da equipa, decidiu sempre bem, pediu a bola e deu uma aula de elegância.O 'Mundo Deportivo' não escapou à regra e sublinhou as qualidades de "líder" que o português mostrou dentro de campo: "Fez um jogo muito completo, oferecendo-se continuamente para finalizar jogadas ou para assistir. Faltou o golo. Além da exibição técnica, mostrou que pode ser um líder, condição que nesta altura até pode surpreender".Refira-se que João Félix tem sido um dos destaques do Barcelona neste início de temporada. O avançado, emprestado pelo Atlético Madrid, leva três golos e quatro assistências em nove jogos pelos catalães.