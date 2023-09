Do "talento inegável" de Félix ao "grande detalhe" de Cancelo: espanhóis elogiam estreias no Barcelona

João Cancelo e João Félix estrearam-se este domingo pelo Barcelona na vitória diante do Osasuna por 2-1 e, apesar de não terem estado muitos minutos em campo, a imprensa espanhola sublinha a "confiança que Xavi demonstrou" em ambos, uma vez que lançou os dois internacionais portugueses apesar de estes terem realizado apenas um treino com a equipa."Cancelo foi mais decisivo no encontro. A 10 minutos do final, Xavi jogou a 'cartada' João Félix, mas este não foi uma peça decisiva", pode ler-se na análise do 'AS'.A 'Marca', por sua vez, destaca o facto de Cancelo e Félix terem sido opções para Xavi, embora tenham chegado no último dia do mercado de verão e de só terem participado num treino.Já o 'Mundo Deportivo' dá conta da "estreia triunfal" de ambos: "Sempre a partir da esquerda mas a ir para o meio para explorar o seu talento, João Félix pisou o relvado mesmo depois de só realizar um treino, tal como o compatriota João Cancelo. No entanto, Félix chegou a tocar na bola 13 vezes e mostrou parte do seu talento inegável".Mais ao detalhe foi o jornal 'Sport': "Félix não participou demasiado no jogo, mas deixou um bom passe para Raphinha já nos minutos finais", pode ler-se na publicação em questão, que também elogia Cancelo: "Tendo em conta a maneira como estava o jogo, centrou-se mais em tarefas defensivas, apesar do seu ponto forte serem as jogadas ofensivas. Deixou um detalhe de grande qualidade com um cruzamento de trivela, que Lewandowski esteve prestes a transformar em golo, não fosse o lance anulado por fora de jogo".Refira-se que João Félix foi lançado por Xavi aos 80 minutos, para o lugar de Oriol Romeu. Cancelo entrou aos 59' para render Sergi Roberto.