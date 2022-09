Do voo privado à cláusula de 10 mil euros: as exigências de Messi para renovar com o Barcelona

O jornal espanhol 'El Mundo' teve acesso a uma série de e-mails, no âmbito da investigação do chamado 'Barçagate', e revelou as exigências de Lionel Messi para renovar com o Barcelona, em 2020. O jogador acabaria por rumar ao PSG no verão do ano seguinte.Com base na troca de mensagens eletrónicas entre o pai e empresário do jogador, Jorge Messi, os seus advogados e o antigo presidente do clube catalão, Josep Maria Bartomeu, o jornal revela que o argentino fez uma série de exigências, entre as quais um espaço exclusivo em Camp Nou para a sua família e a de Luis Suárez; um voo privado para todos os seus familiares viajarem para a Argentina no Natal; um bónus de 10 milhões de euros para assinar; a recuperação dos rendimentos perdidos durante a pandemia, com juros de 3 por cento e uma cláusula de rescisão simbólica, de apenas 10 mil euros.Bartomeu chegou, segundo o 'El Mundo', a aceitar todas as condições impostas pelos representantes do jogador - que tinha um contrato em vigor de 74,9 milhões de euros limpos por ano -, menos baixar a cláusula de 700 milhões para 10 mil euros. Condicionou, no entando, o pagamento dos 10 milhões euros ao regresso das receitas do clube a valores anteriores à pandemia.O pai de Messi pedia a assinatura de um contrato de três anos, com a possibilidade de renovação unilateral, por parte do jogador. Admitiu uma redução de 20 por cento do salário em 2020/21, devido aos efeitos da pandemia, mas impôs a recuperação de 10 por cento em 2021/22 e do restantes em 2022/23, com juros de 3 por cento ao ano.