Dono do Al-Sadd perdoa 5 milhões de euros ao Barcelona mas com uma condição

O negócio que pode colocar Xavi no comando técnico do Barcelona parece cada vez mais próximo de chegar a bom porto, mas Joan Laporta terá de fazer um pequeno esforço. O clube blaugrana já tomou conhecimento, através do Al-Sadd e do próprio técnico, que a cláusula para liberar Xavi é de 5 milhões, valor que, atualmente, o Barcelona gostaria de evitar pagar. Para tal, o presidente do clube espanhol terá de se deslocar a Doha.





A cláusula de cinco milhões foi assinada aquando da renovação de Xavi com o clube qatari em junho passado e contrariava outra cláusula que o antigo médio tinha com o Barcelona que o permitiria regressar à equipa catalã de graça. De acordo com o jornal espanhol 'As', à época o proprietário do Al Sadd pediu a Xavi para concordar com a cláusula, de modo a que o clube também pudesse ter voz caso chegasse uma proposta blaugrana, com o pacto de que liberaria o técnico.Agora que o possível negócio está prestes a acontecer, com uma comitiva do Barcelona (vice-presidente desportivo, Rafa Yuste, e diretor do futebol, Mateu Almany) a viajar para o Qatar para finalizar os detalhes , Mohammed bin Hamad, dono do clube, está disposto, segundo o ‘As’ a cumprir a sua palavra e permitir que Xavi abandone o clube de graça. Porém, a mesma fonte informa que, para tal, bin Hamad quer que seja Laporta a ir até ao Qatar finalizar a transferência como sinal de respeito e cordialidade.Deste modo, apesar de a viagem não estar nos planos de Laporta, visto ter enviado dois membros da sua delegação para concluir o negócio, é muito provável que Laporta também se desloque ao Qatar, valendo a pena esse esforço, de modo a poupar os cofres do emblema culé.