Dos poucos euros aos 14 anos aos milhões como craque: primeiros contratos de Messi à lupa

Messi assinou aos 14 anos o primeiro contrato de trabalho com o Barcelona e o jornal 'El Mundo' - que teve acesso aos documentos - revela todos os detalhes dos primeiros vínculos do argentino com os catalães.O primeiro acordo, que seria a antecâmara do seu primeiro contrato profissional, foi assinado em dezembro 2001. Previa assegurar os serviços do jogador "por um prazo razoável" de "9 temporadas" e tinha uma curiosa cláusula: o clube teria de o indemnizar em 150.253 euros se não quisesse em 2003 fazer um contrato profissional, ao passo que se fosse Messi quem o recusasse, para se vincular a outro clube, teria de pagar ao Barcelona 5 milhões de euros.Os primeiros salários de Messi resumiam-se a 5.409 por época, mais despesas.Chegados a 2003 o clube e o jogador acederam rubricar um contrato de trabalho, que Messi assinou, acompanhado pelos pais. Tinha 16 anos. O vínculo tinha a duração de 9 anos (até 2012) e reservava ao Barcelona o direito de preferência no caso de surgir uma proposta, depois de o contrato terminar.Em 2003/04 Messi tinha um salário de 47.977 euros por época, mais 1.503 euros por jogo, pagos à parte. Estes valores foram aumentando ao longo do tempo. Na época seguinte recebia 64.368 por temporada e 1.653 por jogo; em 2005/06 o valor fixo era de 82.759 e 1.803 por encontro... Os valores do contrato iam subindo até que em 2011/12 chegaram aos 432.188 por época e 8.414 por jogo.Ao mesmo tempo foi acordado um bónus pago ao jogador "pelo direito de a equipa técnica o colocar na posição mais conveniente, convocá-lo ou não para jogos oficiais e particulares ou utilizá-lo em outras necessidades desportivas". Foi de 5.109 euros no primeiro ano e 48.021 no último.Já no que toca aos direitos de imagem, Messi recebeu 9.015 euros na primeira época e 84.743 na última.Mas os valores mais proeminentes diziam respeito à presença na equipa principal. Se ali disputasse 25 jogos Messi receberia 901.518 euros, se chegasse aos 45 encontros encaixaria o mesmo valor duas vezes e se atingisse os 65 somaria-o três vezes. Não podia, no entanto, "receber mais do que um bónus por época, sem prejuízo da sua acumulação para a seguinte".A cláusula de rescisão era de 150 milhões de euros se jogasse na equipa principal e de 80 milhões se estivesse na equipa B. Na equipa C o 'preço da liberdade' fixava-se nos 30 milhões.Mas se fosse o Barcelona quem quisesse quebrar o vínculo antecipadamente, os valores eram bem mais baixos, com as indemnizações a oscilarem entre os 180.304 mil euros e os 300.506.Messi estreou-se na equipa principal do Barcelona em outubro de 2004 e ficou no clube até ao fim do seu último contrato, que assinou em 2017 e que vigorou até junho de 2021.Nessa altura ganhava cerca de 138 milhões de euros por época, entre salário fixo e variáveis.