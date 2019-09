E a saga continua: casa de Umtiti assaltada durante o jogo com o Valencia

Começa-se a perceber que o facto de ser jogador do Barcelona até possa ser... mau. Durante a noite deste sábado, a casa de Samuel Umtiti, jogador do Barcelona, foi assaltada enquanto o defesa francês estava em Camp Nou, a assistir à partida dos blaugrana, diante o Valencia, que terminou com uma goleada (5-2) favorável para os homens orientados por Ernesto Valverde.De acordo com a imprensa espanhola, foi um dos vizinhos do internacional gaulês, de 25 anos, quem se apercebeu que a casa do jogador dos culé estava a ser assaltada por um grupo de assaltantes quando viu o imóvel com a porta completamente arrombada. Segundo a mesma publicação, o grupo de assaltantes terá furtado um cofre que estaria no interior da casa do defesa francês.Recorde-se que esta não é primeira vez que jogadores do Barcelona têm as suas casas assaltadas. Gerard Piqué, Boateng, Jordi Alba e Arthur também foram vítimas de roubo.