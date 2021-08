E agora, o que vai o Barcelona fazer com as camisolas de Messi?

Com a confirmação da saída de Leo Messi para o Paris SG, o argentino vai a pouco e pouco 'desaparecendo' de Camp Nou e também de espaços ligados ao Barcelona. Um deles serão as lojas do clube, que normalmente estavam bem carregadas de camisolas e outros adereços da principal estrela do clube. Agora com Messi bem longe, em Paris, a questão que se coloca é: o que irá fazer o Barcelona com as 'sobras'? Ao que tudo indica, o principal problema nem será esse... mas já lá vamos.





Em relação ao destino das camisolas, a imprensa espanhola refere que o Barcelona tem dois meses para devolver os produtos à Nike, mas diz-se em Espanha que até nem são muitas aquelas em stock que têm o nome do astro argentino neste momento, tudo porque a estampagem é sempre feita nas lojas e nunca vem já de fábrica, pelo que as perdas do ponto de vista económico serão reduzidas. As únicas camisolas a devolver serão essencialmente aquelas que estavam em exposição nas lojas, como aquelas que temos na foto acima, porque as que estavam em armazém estão 'limpas'.Na verdade, o principal problema do Barcelona nem será o que fazer com as camisolas com a 10 de Messi que ainda têm em stock - que são poucas, como dissemos -, mas sim o que farão... sem elas. Especialmente porque, como apontam dados da imprensa espanhola, as camisolas do craque argentino representavam 80% das vendas do clube , o que gerava por temporada verbas entre os 20 e 30 milhões de euros.Sem estes ingressos, o Barcelona verá agravar-se ainda mais uma situação financeira já de si bastante débil. É hora de encontrar uma nova figura para vender camisolas em massa e diz-se em Espanha que a aposta do Barcelona será fazer de Memphis o jogador estrela para tal. "Poderia chegar a vender metade das camisolas e assim evitar que a queda nas vendas supere os 30% a curto prazo", explicou Marc Ciria, especialista em temas relacionados com as finanças do Barcelona, à agência EFE.E, por fim, há outra questão: o que farão os adeptos que já compraram as camisolas da nova temporada, que esteve à venda durante praticamente dois meses. Será um objeto de coleção, para colocar no museu como memória de uma era dourada no clube, ou será algo para colocar de lado?