Eleições para a presidência do Barcelona a 24 de janeiro

A comissão gestora do Barcelona convocou esta segunda-feira as eleições para a presidência do clube para o dia 24 de janeiro.





O ato eleitoral será realizado em 10 locais distintos e estará sujeito a limitações das autoridades de saúde devido à pandemia da Covid-19. Mais de 1000 mil sócios do clube blaugrana são chamados a escolher o sucessor de Josep Maria Bartomeu.As candidaturas serão anunciadas a 14 de janeiro, com a campanha eleitoral a começar no dia seguinte e a prolongar-se até dia 22, dois dias antes das eleições.