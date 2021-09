Em Espanha dizem que Koeman "está mais só do que nunca" e pode não defrontar o Benfica

Ronald Koeman está preso por um fio no Barcelona. Os maus resultados da equipa catalã colocam o treinador holandês na corda bamba e o técnico pode não resistir na comando da formação catalã a tempo de sequer regressar à Luz, para defrontar o Benfica na Liga dos Campeões, na próxima semana.





ontem à noite, depois da derrota com o Bayern Munique na Liga dos Campeões, agudizou uma crise que já era de si grave, depois da saída de Messi.O jornal 'Mundo Deportivo' escreve esta manhã que a direção vai segurar o treinador no mínimo até ao jogo com o Cádiz, na próxima quinta-feira e o 'As' garante que Koeman "está encostado às cordas". "É uma questão de tempo, de escolhas e de dinheiro (...) a continuidade de Koeman tem data de validade. A brecha entre o presidente do clube e o treinador não tem salvação depois do empate em Camp Nou, diante do Granada", avança o diário de Madrid.O 'Sport', por sua vez, avança que "Koeman está mais só do que nunca". "Koeman depende de resultados para seguir e tenta encontrar soluções para vencer, mesmo que elas estejam longe do mantra do seu estilo", acrescenta o desportivo da Catalunha.O treinador, no final do jogo, desculpou-se com a qualidade do plantel. "As pessoas estão descontentes com o resultado e não com a atitude da equipa. Se verem a lista de hoje, a convocatória... Acham que podia ter jogado em 'tiki-taka'?"Segundo a imprensa do país vizinho, a direção do Barcelona já trabalha no sentido de encontrar alternativas. O 'As' escreve que o presidente Joan Laporta gosta de Robert Martínez, selecionador da Bélgica, que ao que parece faz questão de disputar a fase final da Taça das Nações, em outubro, com a Espanha, Itália e França. Koeman poderia continuar até à paragem das seleções para depois entrar o técnico catalão.O mesmo jornal adianta que Laporta já descartou a hipótese de escolher um treinador da casa. E Andrea Pirlo, Joachim Low e Antonio Conte são "sonhos financeiramente inalcançáveis"...O Barcelona, atual 7.º classificado na LaLiga, visita o Cádiz quinta-feira e recebe o Levante, domingo, para o campeonato. O jogo com o Benfica, na Luz, terá lugar no dia 29 deste mês.