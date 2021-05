Em França dizem que Messi quer ficar no Barcelona mas que a família quer ir para Paris

Lionel Messi termina contrato no final desta época e não se sabe ao certo por onde passará o futuro do astro argentino, que não renovou (pelo menos ainda) contrato com o Barcelona.





O PSG tem o craque na mira e está atento ao desenrolar dos acontecimentos na Catalunha. O jornal 'Le Parisien' escreve que o jogador decidiu continuar no seu clube de sempre, mas que o pai e a família estão a pressioná-lo para que vá para o PSG.Se renovar com o Barcelona, Messi terá de baixar o salário e em Paris parece não faltar dinheiro. O PSG oferece-lhe, por outro lado, um projeto desportivo com mais garantias do que o Barcelona.O mesmo jornal escreve que o objetivo de Messi é jogar mais duas épocas na Europa e depois seguir para a MLS, nos Estados Unidos.