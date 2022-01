Empresário de Dembélé acusa Barcelona: «Não há discussão, só ameaças»

A imprensa espanhola avançou esta terça-feira que o Barcelona fez um ultimato ao empresário de Ousmane Dembélé, mas Moussa Sissoko garante que não cede a pressões. O jogador termina contrato no final da época com o clube catalão, porém as negociações com vista ao prolongamento do vínculo tardam a chegar a bom termo."É um movimento de pressão que não funciona com pessoas como nós. Talvez possa funcionar com empresários amigos do Barcelona, mas esse não é o meu caso, estou aqui para defender os interesses do meu jogador", disse o agente, em declarações à RMC Sports.E não poupou os dirigentes do Barcelona. "Não estamos aqui para alimentar debates nas redes sociais. Mas há que dizer a verdade. Sim, temos pedidos exigentes, mas já mostrámos que as opções de carreira do Ousmane não foram ditadas por dinheiro, caso contrário não estaria aqui. Então, se o Barcelona quisesse negociar, podia ter tentado sentar-se à mesa connosco para discutir. Mas não há discussão, só ameaças de ele não voltar a jogar mais com a sua equipa. E isso não é permitido. Faremos valer os direitos do Ousmane, se for necessário."