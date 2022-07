Entrevista de Piqué torna-se viral nove anos depois: «O Barcelona não é um clube pobre...»

É frequente vermos jogadores de futebol a arrependerem-se de algo que disseram no passado, e este caso de Piqué... não deve ser diferente. O central do Barcelona resolveu 'picar' o Real Madrid em 2013, o mesmo ano em que os catalães contrataram Neymar ao Santos, e as palavras do espanhol já se tornaram virais por não se assemelharem em nada à realidade atual."O Real Madrid está um ano sem ganhar títulos e gasta 160 milhões [de euros] em três jogadores: Illarramendi, Isco e Bale. O Barcelona não pode fazer isso. Sabemos que somos diferentes porque podemos competir com eles sem ter de gastar esse dinheiro. Claro que podemos contratar Neymar por 60 ou 70 milhões, mas três ou quatro jogadores não. Não somos um clube pobre, mas estamos a competir com um dos clubes mais ricos do Mundo".Ora, estas declarações de Piqué em 2013, em entrevista à 'European Sports Media', mostram como o futebol muda... e depressa. A um mês do fecho do mercado de verão, antes do início da temporada 2022/23, o Barcelona garantiu cinco contratações, que juntas ultrapassam - com bónus incluídos - os tais 160 M€: Raphinha custou 58 M€ no imediato, mais 10 M€ por objetivos; Koundé rumou aos blaugrana por 50 M€, e Lewandowski por 45 M€, mais 5 M€ por objetivos. Christensen e Kessié chegaram a custo zero.Além disso, há outro pormenor curioso: é que o Real Madrid ainda só garantiu a contratação de dois jogadores, um deles, Rudiger, a custo zero. O outro, Tchouaméni, custou 80 M€, aproximadamente o mesmo valor Barcelona pago pelo por Neymar em 2013.