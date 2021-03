Escândalo no Barcelona: Bartomeu detido

O ex-presidente do Barcelona, Josep María Bartomeu, foi detido esta manhã no âmbito no 'Barçagate', um processo que motivou buscas por parte das autoridades catalãs nas instalações do clube, avança a imprensa espanhola.





Além de Bartomeu -que se demitiu da presidência dos blaugrana a 27 de outubro do ano passado - terão sido também detidos Óscar Grau, CEO do Barcelona, Román Gómez Ponti, responsável pelos serviços jurídicos do clube, e Jaume Masferrer, até há bem pouco tempo assessor da confiança de Bartomeu.O 'Barçagate' diz respeito a um caso em que alegadamente o clube terá contratado uma empresa, a 'I3 Ventures', durante três anos, com o intuito de denegrir publicamente a imagem de alguns jogadores e opositores.