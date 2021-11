Espanhóis anunciam que Agüero vai retirar-se do futebol

A imprensa espanhola adianta este sábado que Kun Agüero se vai retirar o futebol profissional com efeitos imediatos. De acordo com a informação adiantada inicialmente pelo jornalista Gerard Romero numa transmissão de Twitch e posteriormente confirmada pela Catalunya Radio, a decisão já está tomada e irá ser oficializada na próxima semana, no decurso de uma conferência de imprensa.A decisão, segundo ambas as fontes, surgiu após indicação médica, na sequência do problema cardíaco detetado que o obrigou a deixar o jogo com o Alavés ainda na primeira parte . A confirmar-se esta informação, Agüero deixa o Barça após disputar somente cinco jogos.Lembre-se que o Barcelona anunciou no início do mês que o avançado argentino iria ser observado de forma atenta nos próximos meses, apontado para um possível retorno num prazo de três meses, isto sempre dependente da evolução do seu estado de saúde.