Espanhóis 'apanham' notícia sobre Cristiano Ronaldo no balneário do Barcelona

Durante anos, Cristiano Ronaldo foi uma espécie de inimigo público número 1 do Barcelona, tal era a rivalidade e o 'estrago' que fazia sempre que enfrentava os catalães pelo Real Madrid. CR7 sempre foi um nome que causava arrepios, mesmo que o registo de vitórias fosse favorável para o Barcelona, e a verdade é que a sua partida para a Juventus acabou por permitir ao Barça respirar um pouco melhor. Mas nem por isso o português deixou de estar presente no dia a dia do clube, neste caso para servir de alerta por conta da Covid-19.





É que há vários meses está colocada num ponto do balneário do clube um recorte de uma notícia sobre o avançado português, de quando CR7 testou positivo à Covid-19 e, por isso, falhou o jogo precisamente com os catalães, no passado mês de outubro. A ideia, escreve o 'AS', o jornal que detetou o pormenor, passa por alertar os jogadores do plantel catalão de que todos estão à mercê de contrair o coronavírus, até mesmo os melhores dos melhores. Por isso, essencial é cumprir todas as regras, de forma a manter a Covid-19 fora do clube.