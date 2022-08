Espanhóis avançam que próxima semana pode ser decisiva para o Barcelona garantir Bernardo Silva

O Barcelona está confiante de que pode fechar a contratação de Bernardo Silva junto do Manchester City, segundo o diário 'Sport'. Os catalães já iniciaram conversações com o clube inglês pelo internacional português e o plano passa por tentar baixar o valor pedido pelos citizens - na ordem dos 80 milhões de euros -, uma vez que Bernardo Silva quer deixar Inglaterra, de acordo com a mesma fonte.A próxima semana pode ser decisiva para a conclusão do negócio, avança ainda o referido jornal espanhol.