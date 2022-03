Espanhóis avançam que pai de Messi já trabalha no regresso do argentino ao Barcelona

?? La llamada de Jorge Messi al FCB, así lo hemos contado con @Blayasensat y su bata #mercato pic.twitter.com/BO7XjqhBDh — Jijantes FC (@JijantesFC) March 13, 2022

A carreira de Messi no PSG não tem corrido como esperado e, segundo o jornalista Gerard Romero, o pai do astro argentino já ligou mesmo ao Barcelona para acertar o seu regresso ao clube da Catalunha.A mesma fonte adianta que Jorge Messi está há alguns dias em contacto com os blaugrana, uma vez que a eliminação da Liga dos Campeões diante do Real Madrid terá sido a gota de água nas ambições de La Pulga.Matteo Moretto, jornalista italiano, também assegura que o avançado está "farto do clube francês e que sonha regressar a Camp Nou", apesar da direção dos parisienses se "opor à saída do jogador a poucos meses do Mundial'2022".Messi, recorde-se, chegou a custo zero à capital francesa em agosto de 2021, cerca de um mês depois de ter terminado contrato com os catalães.