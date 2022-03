Espanhóis avançam que Rúben Neves está fora do alcance financeiro do Barcelona

Rúben Neves era um dos jogadores que estava na lista de preferências de Xavi Hernández para a próxima época, para substituir Sergio Busquets, que tem apenas mais um ano de contrato com os catalães. No entanto, os 50 milhões de euros que o Wolverhampton está a pedir pelo internacional português está fora do alcance do clube espanhol neste momento, de acordo com o 'As'.Nesta altura, os dirigentes dos catalães procuram soluções que estejam mais em conta a nível financeiro, principalmente jogadores em final de contrato, como foram os casos do central do Chelsea Andreas Christensen e do médio do Milan Franck Kessié.A mesma fonte dá conta de que o Barcelona pretende fazer um esforço financeiro para contratar um avançado de renome na próxima época, enquanto os restantes reforços virão a custo zero. Os defesas César Azplicueta, do Chelsea, e Noussair Mazraou, do Ajax, poderão ser os próximos alvos.