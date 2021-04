Espanhóis dão Xavi como sucessor de Koeman se o Barcelona não vencer a La Liga

A derrota desta quinta-feira do Barcelona diante do Granada impediu os blaugrana de assumir a liderança isolada da La Liga e não foi, naturalmente, bem vista pela direção do clube. É público que Ronald Koeman, que foi expulso nesse encontro, não era o treinador escolhido por Joan Laporta para liderar a equipa na sua segunda passagem pelos culé.



De acordo com o 'Deportes Cuatro', o técnico tem os dias contados se não vencer a liga espanhola e a equipa não mostrar outra cara nos jogos que faltam até ao final da competição. O substituto já está encontrado e é uma cara bem conhecida do clube: Xavi Hernández.





Jurgen Nagelsmann era a primeira opção de Laporta, mas depois de assinar pelo Bayern Munique, a escolha recaiu sobre o antigo internacional espanhol.A direção do Barcelona já falou mesmo com o espanhol, que passou grande parte da carreira futebolística nos blaugrana, e pediu-lhe para não renovar contrato com o Al Sadd. Ainda assim, mesmo que Xavi se decida por prolongar o vínculo com o emblema do Catar, terá uma cláusula que lhe permitirá assinar pelo Barcelona.