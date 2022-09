Espanhóis dizem que Bernardo Silva é objetivo "sim ou sim" do Barcelona para 2023

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Se por acaso pensou que a novela em torno de Bernardo Silva e o Barcelona se deu por concluída na última janela de mercado de transferências, lamento dizer-lhe, caro leitor, que está enganado. De acordo com o jornal espanhol 'Mundo Deportivo', os catalães pretendem avançar "sim ou sim" pelo internacional português do Manchester City na próxima temporada, depois de a transferência ter falhado no último verão.

A mesma fonte, que utiliza este tema para ilustrar a manchete da sua edição impressa desta segunda-feira, acrescenta ainda que o criativo formado no Benfica foi "o jogador que faltou a Xavi" para reforçar o plantel principal dos blaugrana, que pretendem fazer esforços para assegurar a sua contratação no arranque da temporada 2023/24.





À procura de um médio "maduro e com chegada ao último terço, que tenha capacidade de entender o jogo posicional e dê mais consistência à equipa", Xavi Hernández vê em Bernardo Silva o jogador ideal para incorporar o 'miolo' do Barcelona.Avaliado em 80 milhões de euros pelo 'Transfermarkt', Bernardo Silva tem ainda quase mais três anos de contrato com o Barcelona (finda em junho de 2025), tendo renovado pela última vez em março de 2019.