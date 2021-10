Oficial: Ronald Koeman despedido pelo Barcelona

Fim da linha para Ronald Koeman no Barcelona. Os catalães anunciaram há pouco a decisão de avançar para o despedimento do treinador holandês, isto depois de mais um mau resultado, no caso a derrota diante do Rayo Vallecano, por 1-0. De acordo com a nota emitida esta noite, Koeman foi informado da decisão por Joan Laporta após o desaire diante do Rayo e irá na quinta-feira despedir-se dos jogadores na Ciutat Esportiva.





O técnico holandês, de 58 anos, deixa os catalães num modesto nono posto da Liga espanhola, com 15 pontos, a 6 do líder Real Madrid, e em terceiro no Grupo E da Champions, com 3 pontos, atrás de Bayern Munique (9) e Benfica (4).