Espanhóis dizem que Xavi 'sentenciou' João Félix nesta jogada

Xavi decidiu tirar João Félix logo ao intervalo diante do Almería e, segundo a imprensa espanhola, a gota de água terá sido o lance do primeiro golo do adversário, marcado por Leo Baptistão. Em causa o facto do português não ter pressionado o portador da bola depois de ter tentado ganhá-la numa disputa aérea, isto quando, curiosamente, Alejandro Balde também estava ali ao lado perto de quem tinha o esférico.