Espanhóis revelam mais detalhes da saída conturbada de Koeman de Camp Nou após o clássico

O Barcelona vive um momento difícil, tanto a nível financeiro como desportivo, e Ronald Koeman tem sido um dos mais visados. Logo após a derrota no clássico com o Real Madrid (1-2), o treinador holandês foi muito contestado por adeptos, quando abandonava o estádio, de carro, através de uma saída que deveria estar... praticamente vazia.





O 'Mundo Deportivo' avança mais pormenores sobre o episódio. Segundo o diário espanhol, a segurança terá indicado à comitiva dos blaugrana que seria melhor sair pelo acesso 14, uma vez que a saída habitual "estava bloqueada pela presença de adeptos". O problema é que ao dirigir-se para essa saída alternativa, o problema... não se resolveu. Um semáforo à saída do estádio terá "atrasado o andamento do trânsito", o que permitiu aos simpatizantes do Barça juntarem-se perto do carro de Koeman.A mesma fonte garante ainda que o holandês voltou para casa "irritado e triste", principalmente pelo facto de a sua esposa ter presenciado algo "que não estava acostumada", mas também por ter imaginado o que poderia ter acontecido caso os seus filhos também estivessem no veículo.Os catalães já garantiram que vão avançar com medidas disciplinares contra os envolvidos.