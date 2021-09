Espanhóis revelam os valores do contrato milionário que Griezmann tinha com o Barcelona

O regresso de Antoine Griezmann ao Atlético Madrid, depois de duas temporadas ao serviço do Barcelona, foi uma das grandes 'bombas' no último dia do mercado de transferências deste verão.

O internacional francês, que em 2019 havia assinado com os blaugrana um contrato válido por cinco temporadas, mudou-se novamente para Madrid depois de dois anos de pouco sucesso em Camp Nou e agora são descobertos algumas das alíneas que constavam no vínculo assinado entre o jogador e o emblema catalão.

De acordo com o jornal espanhol 'Sport', o contrato que Antoine Griezmann assinou em 2019 permitia ao avançado francês receber 95 milhões de euros brutos em salário caso tivesse cumprido os cinco anos de contrato, que terminava, assim, em junho de 2023.

No primeiro ano, o francês recebeu 17 milhões de euros brutos, com este valor a ascender em 1M€ a cada ano. Assim, em 2020 o francês recebeu 18M€, em 2021 ia receber 19M€, em 2022 seriam cobrados 20M€ e no último ano veria 21M€ 'caírem' na sua conta bancária. Todos estes valores somados davam um total de 95M€, o valor que Antoine Griezmann receberia no final do contrato assinado com o Barcelona.

A verdade é que passadas duas temporadas, Griezmann regressa ao Atlético Madrid, por empréstimo válido até ao final da presente época, com os colchoneros a ficarem com opção de compra obrigatória fixada em 40 milhões de euros.

A mesma fonte adianta ainda que o acordo assinado entre Griezmann e Barcelona previam que o avançado pudesse vir a lucrar mais mediante de outras alíneas no seu contrato, como números de partidas disputadas, bónus financeiros por títulos conquistados ou até prémios individuais.