Espanhóis revelam que Donnarumma pediu uma fortuna para jogar no Barcelona

Gianluigi Donnarumma foi oficializado como jogador do Paris SG na terça-feira, mas o destino do guarda-redes, de 22 anos, podia ter sido outro... o Barcelona. Segundo avança o 'Mundo Deportivo', o italiano pediu uma fortuna ao clube catalão que, como se sabe, não anda propriamente desafogado a nível financeiro, visto estar totalmente empenhado na renovação de Messi e também a fazer tudo para baixar a sua folha salarial.





Mino Raiola, empresário daquele que foi considerado o melhor jogador do Euro'2020, sugeriu o guardião aos blaugrana - posição desfalcada pela lesão do titular Ter Stegen - contudo as negociações caíram devido ao salário pedido pelo italiano. Donnarumma queria 12 milhões de euros líquidos por ano, um pedido que recebeu um redondo 'não' pelas razões já evocadas acima. Raiola ainda tentou uma segunda oferta: na primeira época o valor seria mais baixo e chegaria aos 24 M€ líquidos no ano seguinte para compentar. No entanto a resposta negativa manteve-se e o guarda-redes acabou por seguir para Paris.